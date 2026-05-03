Amarrita barboncina anziana di 15 anni | Aiutateci a ritrovarla
Una donna ha richiesto aiuto per ritrovare la sua barboncina bianca di 15 anni scomparsa nella zona delle villette di Sant’Elia a Brindisi. La proprietaria ha fatto sapere che l’animale è disperso e chiede assistenza per ritrovarlo. La scomparsa ha suscitato preoccupazione tra i residenti della zona, che stanno attivamente cercando l’animale.
BRINDISI – Apprensione per la scomparsa di una piccola barboncina bianca di 15 anni, avvenuta nella zona delle villette di Sant’Elia a Brindisi. La cagnolina, a causa dell’età avanzata, presenta serie difficoltà uditive e potrebbe trovarsi in stato di confusione.I proprietari, profondamente.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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