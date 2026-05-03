Amarrita barboncina anziana di 15 anni | Aiutateci a ritrovarla

Una donna ha richiesto aiuto per ritrovare la sua barboncina bianca di 15 anni scomparsa nella zona delle villette di Sant’Elia a Brindisi. La proprietaria ha fatto sapere che l’animale è disperso e chiede assistenza per ritrovarlo. La scomparsa ha suscitato preoccupazione tra i residenti della zona, che stanno attivamente cercando l’animale.