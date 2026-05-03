A Piazza Flavio, ad Amalfi, si sono verificati problemi legati alla sicurezza durante gli spostamenti dei mezzi pubblici. L’Unione Generale del Lavoro ha segnalato il caos presente nell’area, sollevando dubbi sulla gestione del traffico e sulla protezione di autisti e visitatori. La situazione ha attirato l’attenzione delle autorità locali, che stanno valutando interventi per garantire un transito più sicuro.

? Cosa scoprirai Come possono i bus circolare in sicurezza tra la folla?. Quali rischi reali corrono autisti e turisti a Piazza Flavio?. Chi deve sedersi al tavolo per risolvere il caos viabilistico?. Perché le soluzioni temporanee non bastano più per la mobilità?.? In Breve Sindacato Ugl chiede confronto con Regione e amministrazioni locali per interventi strutturali.. Esponente Rubino sollecita priorità alla sicurezza per turisti e operatori del settore.. Necessità di riprogettare fermate e capolinei per gestire flussi in Piazza Flavio.. Gestione insufficiente dei movimenti tra autobus, auto e pedoni nel borgo.. A Piazza Flavio ad Amalfi il traffico e i bus fuori controllo mettono a rischio la sicurezza di autisti e turisti che affollano la Costiera Amalfitana.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Amalfi, allarme sicurezza: l’Ugl denuncia il caos di Piazza Flavio

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Panoramica sull’argomento

Si parla di: Costiera Amalfitana nel caos: traffico e bus fuori controllo. Autisti e turisti a rischio ogni giorno -; Ugl | ‘Serve sicurezza in Costiera i capolinea sono critici.