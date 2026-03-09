L' Ugl Sicurezza Civile dopo il caos in ospedale | Solidarietà ai colleghi coinvolti

La Ugl Sicurezza Civile ha espresso solidarietà ai colleghi coinvolti nell’episodio di cronaca avvenuto nel pronto soccorso di un ospedale di Pescara. L'organizzazione ha commentato l’accaduto, riferendo che diversi operatori sono stati coinvolti nel recente episodio. La dichiarazione si concentra sulla vicenda specifica senza entrare in dettagli o analisi sulle cause.

Nel primo pomeriggio di sabato 7 marzo una donna è stata investita più volte dalla nipote davanti all'accettazione dell'ospedale di Pescara: un'azione che ha poi scatenato una rissa La Ugl Sicurezza Civile esprime la propria solidarietà ai colleghi che si sono trovati coinvolti nell’ennesimo episodio di cronaca che si è verificato nel pronto soccorso dell'ospedale di Pescara. Il riferimento è alla donna che di 32 anni che avrebbe investito con un'automobile più volte la zia davanti all'accettazione del Santo Spirito. Dalla sigla sindacale aggiungono: «Riteniamo tuttavia che vi siano ancora ulteriori margini di miglioramento, in particolare per quanto riguarda il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

