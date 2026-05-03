Negli ultimi quattro anni, il centrodestra ha mostrato limiti nella qualità della propria classe dirigente, evidenziando problemi di gestione e di coesione interna. Questa situazione ha attirato l'attenzione di osservatori e analisti, che sottolineano come le sfide affrontate durante il governo abbiano messo in luce alcune criticità strutturali. La discussione si concentra ora sui possibili sviluppi e sulle ripercussioni di questa fase politica.

Il destra-centro ha un problema di classe dirigente e quattro anni di governo lo hanno tristemente evidenziato. Forza Italia è costretta a praticare il rinnovamento – via figli di Berlusconi – dall’alto, senza che nessun aspirante rottamatore cripto-liberale si affacci alla finestra della rivoluzione. La Lega è diventata rapidamente ostaggio di Roberto “Generale in Pensione” (per gli amici Gip) Vannacci, prima che questi salutasse la curva, usando un partito dalla storia pur gloriosa come un taxi per farsi portare da Viareggio a Bruxelles, lasciando il conto (con tutti gli extra del caso) a Matteo Salvini ma soprattutto agli italiani. Matteo Salvini (Imagoeconomica).🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Altro che deriva illiberale: il vero rischio del centrodestra è la mediocrazia

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