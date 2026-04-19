In Altre Parole il delirio di Corrado Formigli | In Italia una deriva illiberale

In Italia ci sarebbe il rischio di una deriva illiberale. Questa è la tesi portata in onda su La7 a In Altre Parole da Corrado Formigli. Il conduttore di Piazzapulita, ospite di Gramellini, ha parlato del concetto di remigrazione, associandolo all'Ice americana e, quindi, alle politiche migratorie portate avanti da Donald Trump. Da qui il collegamento con Giorgia Meloni e con il suo governo. "Oggi è uscita una notizia che mi ha fatto molta impressione - ha detto Formigli -. Sai che c'è stata la grande manifestazione a Milano sulla remigrazione, che è un concetto terrificante e anche questo di estrazione di destra radicale. Quella l'ha fatta Salvini.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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