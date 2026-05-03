Alpine 2026 | tutti i modelli prezzi e quale scegliere

Alpine ha annunciato l’arrivo di tre nuovi modelli nel suo listino, tutti elettrici, con prezzi che partono da circa 39.000 euro. La casa ha ufficializzato le caratteristiche tecniche e le differenze tra le versioni, tra cui un hot hatch compatto e altre varianti destinate a diverse esigenze di guida. La presentazione dei veicoli è avvenuta nel mese di maggio 2026, segnando una fase di rinnovamento per il marchio.

Aggiornato 3 maggio 2026: Alpine ha completato la sua trasformazione in marchio sportivo elettrico Renault con tre modelli a listino: A290 hot hatch elettrica (39.000€, gemella Renault 5 E-Tech), A110 roadster termica iconica (68.200€, ultima generazione termica) e A390 SUV-coupé elettrico (67.500€, novità 2026). Alpine è il marchio sportivo francese del gruppo Renault, fondato da Jean Rédélé a Dieppe nel 1955. Storica casa di rally (vincitrice del Mondiale Rally 1973 con l’A110 Berlinette), Alpine torna come brand dal 2017 con la nuova A110. Nel 2026 la gamma copre tre modelli: l’ A110 roadster termica (ultimo capitolo a benzina), l’ A290 hot hatch elettrica e l’ A390 SUV-coupé elettrico premium.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Alpine 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliere Arrivano in Europa a prezzi mai visti: ecco le nuove auto cinesi che arriveranno in Europa Notizie correlate Leggi anche: Dacia 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliere? Leggi anche: Fiat 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliere Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Regna il giallo e i rimandi alla bandiera USA: ecco le livree speciali per il GP di Miami; Alpine Award 2026 ad Alice Winocour a Cannes; Alpine vola nel Q1 2026: vendite vendite su del +54,7%; Brioni diventa formalwear ufficiale di BWT Alpine F1 Team per la stagione 2026. Adunata degli Alpini a Genova, tutto quello che c’è da sapere: strade chiuse, divieti e il programma degli eventiEcco dove (non) parcheggiare, le limitazioni, ma anche gli eventi e le iniziative collaterali in programma dall’8 al 10 maggio. Ma attenzione che alcune ... ilsecoloxix.it Alpine A290, due allestimenti e quattro versioni totaliAlpine A290 è una city car elettrica che ripropone le sensazioni di guida del DNA Alpine rendendole fruibili nell'uso quotidiano. Sono due gli allestimenti, GT e GTS, per un totale di quattro versioni ... ansa.it Vedette alpine nel 1918, disegni di Eugenio Baroni (Il Lavoro, 1931) facebook #AppuntamentiPoliTO 18 aprile 2026 - ore 10,30 Le città alpine e i sistemi urbano montani polito.it/ateneo/comunic… x.com