Deportivo La Coruña-CD Mirandes lunedì 20 aprile 2026 ore 20 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Almeno uno per parte al Riazor

Lunedì sera alle 20:30 si giocherà la sfida tra Deportivo La Coruña e CD Mirandés al stadio Riazor. Le formazioni sono state ufficializzate e sono previste almeno una presenza per parte in campo. Restano sette turni alla conclusione del campionato, che si presenta molto aperto sia nella zona alta che in quella bassa della classifica. Le quote e i pronostici sono già disponibili per gli appassionati che vogliono seguire l'incontro.