Trasporto pubblico locale | quasi 10 milioni di euro per la provincia di Sondrio

Alla cifra, stanziata da Regione Lombardia, si aggiungono altri 5 milioni nel 2027 e nel 2028 per il sostegno dei servizi di TPL nelle aree montane e in quelle meno densamente popolate Uno stanziamento complessivo di 675.946.346 euro in favore delle Agenzie del trasporto pubblico locale della Lombardia. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente. Nello specifico, la manovra destina 665.946.346 euro per l'esercizio 2026, garantendo alle Agenzie un ammontare di risorse pari a quanto assegnato nell'anno precedente. A questi si aggiungono 10 milioni di euro complessivi per il biennio 2027-2028 (5 milioni per anno) dedicati specificamente al sostegno dei servizi di TPL nelle aree montane e in quelle meno densamente popolate. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

