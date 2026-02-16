Alluvione maggio 2023 la Regione mette a disposizione 28 milioni di euro

A causa delle pesanti alluvioni di maggio 2023, la Regione ha deciso di stanziare 28 milioni di euro per aiutare le imprese agricole danneggiate. Questa somma servirà a coprire i danni subiti e a rafforzare le misure di prevenzione per evitare future calamità. In particolare, si prevede di intervenire anche sulla manutenzione dei corsi d'acqua e sulla sistemazione del territorio.

De Pascale e Mammi: "Una risposta concreta per le nostre imprese agricole che abbiamo chiesto da tempo e sostenuto con determinazione in tutte le sedi istituzionali" Un ampliamento delle tutele per le imprese agricole colpite dalle alluvioni di maggio 2023 e nuove possibilità di intervento anche sul fronte della prevenzione. La Regione Emilia-Romagna chiede che venga accolto dal Parlamento e dal Governo, nel disegno di legge nazionale sull'agricoltura "Coltiva Italia", in approvazione a marzo, l'emendamento che consente di reimpiegare le economie residue previste dalla legge 100 del 31 luglio 2023 per rafforzare gli indennizzi e finanziare misure a tutela del sistema agricolo nei territori colpiti.