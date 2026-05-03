All'ispezione del Ministero sulla Biennale la Fondazione risponde | Russia mai invitata formalmente

Durante un’ispezione del Ministero della Cultura sulla Biennale di Venezia, la Fondazione ha dichiarato che la Russia non è mai stata invitata formalmente. La relazione ha esaminato le controversie riguardanti la partecipazione di alcuni paesi, in particolare Russia e Israele, alla manifestazione. Non sono state fornite altre precisazioni sui dettagli delle richieste o delle esclusioni ufficiali.

Una relazione ispettiva del Ministero della Cultura ha analizzato le controversie legate alla Biennale di Venezia, con attenzione alla posizione della Russia e di Israele. Nel botta e risposta, tra le altre cose, la Fondazione ha chiarito che la Russia non è mai stata formalmente invitata.🔗 Leggi su Fanpage.it

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