All’interno di una spa situata in una struttura con sauna scavata nella pietra, si trova un’area dedicata al benessere. L’Hotel Passalacqua di Moltrasio, sul Lago di Como, ospita questa spa, che offre servizi e ambienti studiati per il relax. La presenza di elementi naturali e architettonici contribuisce a creare un’atmosfera tranquilla e intima. L’intera struttura si concentra sull’esperienza di benessere, senza trascurare i dettagli legati alla cura del corpo.

All’ Hotel Passalacqua di Moltrasio, sul Lago di Como, l’ idea di benesser e è tutt’altro che superficiale. Scende, letteralmente, in profondit à. «Abbiamo una Spa con un “cuore” che batte nei tunnel del Settecento. È lì che si percepisce la vera magia», racconta Valentina De Santis, ceo del gruppo familiare che firma la proprietà della struttura. Scavati nella pietra di Moltrasio, i tunnel di cui sopra collegavano la villa, oggi trasformata in hotel, al lago, permettendo un flusso invisibile di persone e merci. E oggi diventano un’ esperienza immersiva, quasi iniziatica. Hotel Passalacqua Como: meraviglie di benessere sotto il lago. La spa nel tunnel – Foto Ruben Ortiz «Si entra in un mondo nascosto», continua De Santis.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - All'interno di una spa con sauna scavata nella pietra

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