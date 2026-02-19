L’allenamento di Robert Kennedy Jr | pedala in sauna poi si immerge con i jeans in una vasca di acqua gelata – Video

Robert Kennedy Jr. ha deciso di allenarsi in modo insolito, indossando i jeans. Ha iniziato pedalando in una sauna calda, poi si è immerso subito in una vasca di acqua ghiacciata, senza togliere i pantaloni. Questo metodo, che lui stesso ha mostrato in un video, mira a stimolare la circolazione e migliorare il benessere generale. Kennedy sostiene che questa pratica rafforza il corpo e la mente. La scena ha attirato l’attenzione di molti sui social media, lasciando spazio a diverse reazioni.

Il concetto di salute di Robert Kennedy Jr., ministro della Salute degli Stati Uniti? Un allenamento, rigorosamente in jeans, prima pedalando in sauna poi immergendosi in acqua gelata. Il ministro ha rilanciato sui social la sua campagna per uno stile di vita sano. "Make America healthy again", recita lo slogan. Affiancato dal musicista Kid Rock, ospitato nella sua palestra casalinga, Kennedy ha pubblicato una clip del suo allenamento insieme al musicista. Con in sottofondo il brano Bawitdaba, il ministro 72enne si mostra mentre si allena tra braccia, addominali e cyclette in sauna senza maglietta.