Allevatori in crisi | il latte costa 50 centesimi ma ne incassano 42

Da ameve.eu 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli allevatori stanno affrontando una difficile situazione economica, con il prezzo del latte fissato a 50 centesimi al litro mentre il costo di produzione si aggira sui 42 centesimi. La differenza tra entrate e costi lascia margini molto ridotti, con una perdita di circa 8 centesimi per ogni litro prodotto. Tra le cause principali, l'aumento del prezzo dell'urea sta contribuendo a ridurre ulteriormente i profitti degli allevatori.

? Cosa scoprirai Come può un allevatore sopravvivere con 8 centesimi di perdita?. Perché il costo dell'urea sta distruggendo i margini di profitto?. Chi decide i prezzi del latte senza consultare i produttori?. Quali conseguenze avrà la chiusura delle aziende sull'economia padovana?.? In Breve Costi fissi aumentati tra il 10% e il 15% nell'ultimo anno.. Gasolio agricolo raddoppiato passando da 0,70 a 1,40 euro al litro.. Prezzo dell'urea per il mais balzato da 40 a 100 euro al quintale.. Crisi iniziata a ottobre con crollo valore latte e aggravata a fine febbraio.. Circa 400 allevatori dell’Alta Padovana segnalano di operare in perdita economica da otto mesi, mentre oggi a Camposampiero si svolge la tradizionale fiera della zootecnia di Rustega.🔗 Leggi su Ameve.eu

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