Agricoltura Malanchini | Crisi del latte depositata mozione in Regione Da sempre al fianco degli allevatori

Un gruppo politico ha presentato una mozione in Consiglio regionale per affrontare la crisi del settore lattiero-caseario. La proposta mira a sollecitare interventi immediati a sostegno degli allevatori, che stanno affrontando difficoltà legate alla produzione di latte. La mozione è stata depositata in risposta alle attuali problematiche che interessano gli agricoltori.

“La Lombardia – afferma Malanchini – rappresenta la prima regione italiana per produzione di latte bovino, con circa il 40% della produzione nazionale” “Di fronte alla grave crisi che sta colpendo il settore lattiero-caseario abbiamo depositato, come gruppo Lega, una mozione in Consiglio regionale per chiedere un intervento urgente a tutela degli allevatori. Ancora una volta la Lega si dimostra il partito da sempre più vicino ad agricoltori e allevatori”. Lo dichiara Giovanni Malanchini, consigliere regionale della Lega e responsabile Dipartimento Agricoltura della Lega Lombarda, in merito alla mozione di cui è primo firmatario. “La Lombardia – prosegue Malanchini – rappresenta la prima regione italiana per produzione di latte bovino, con circa il 40% della produzione nazionale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Crisi del latte, Coldiretti Benevento incontra gli allevatori: “Stop ai tagli unilaterali dei prezzi”Tempo di lettura: 2 minutiUn messaggio unitario a tutela degli allevatori e della produzione lattiero-casearia del territorio sannita.

Latte, Maloberti (FdI): «Senza una vera governance dell’offerta a pagare sono sempre gli allevatori»Il progressivo calo del prezzo del latte e le evidenti distorsioni del mercato impongono una riflessione seria e strutturata sull’intero comparto...

Aggiornamenti e notizie su Agricoltura Malanchini Crisi del latte....

Crolla il prezzo del latte, la crisi del settore lattiero-caseario arriva in RegioneAudizione in Commissione Agricoltura sulla situazione delle stalle lombarde: il prezzo alla stalla sceso fino a 23 centesimi al litro e cresce il rischio di chiusure per molte aziende ... varesenews.it

Crisi del latte, l’allevatore: Situazione precipitata a novembre, sicuramente c'è qualche speculazione. I privati vendono a prezzi con cui è difficile competereBORGO VALBELLUNA. Come tutelare gli allevatori locali di fronte a quelli che Confagricoltura Fvg ha recentemente definito i segnali inequivocabili di una crisi profonda del mercato lattiero-caseario ... ildolomiti.it