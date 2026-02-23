Francesco Renga | Reunion coi Timoria? Ogni anno che passa diventa più difficile Omar Pedrini conferma | Le distanze artistiche sono incolmabili

Francesco Renga ha dichiarato che rivedere i Timoria diventa sempre più complicato con il passare degli anni. La causa di questa distanza è legata alle differenze artistiche tra i membri del gruppo, come conferma Omar Pedrini. Renga ricorda i momenti intensi condivisi con i Timoria, considerandoli come una vera famiglia durante una fase importante della sua carriera. Ora, il cantante si concentra sul suo nuovo album in vista dell’11esimo Festival di Sanremo.

Alla vigilia della sua partecipazione all'11esimo Festival di Sanremo della sua carriera con "Il meglio di me", Francesco Renga in un incontro con la stampa ha ripercorso le fasi salienti del suo percorso artistico e di come i Timoria sia stati per lui "famiglia", in un momento importante della sua vita. La band nel 1991 ha vinto il Premio della Critica per "L'uomo che ride". Di quel periodo Renga ha ricordato: " Molto bello, anche se per la scena rock da cui provenivamo la nostra scelta era uno scandalo, fu giusto andare al Festival con quella canzone che era bellissima, perché Omar scriveva e scrive divinamente.

Serata rock al Teatro Govi con i Seventhree e la partecipazione di Omar PedriniSabato 10 gennaio, il Teatro Govi ospiterà una serata dedicata al rock con i Seventhree, band composta da Marco Pendola, Luca Borriello e Leonardo Bruzza.

Sant’Antonio, Omar Pedrini, dischi, teatro e piatti valtellinesi: il week-end in provinciaNel fine settimana in provincia di Bergamo si svolgono diverse iniziative, tra feste dedicate a Sant’Antonio ad Onore e Orezzo di Gazzaniga, l’evento “Valtellina in tour” a Spirano, spettacoli teatrali e attività per famiglie.

