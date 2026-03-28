Ogni anno nel mondo 4,5mila miliardi di mozziconi abbandonati

In tutto il mondo, ogni anno vengono abbandonati circa 4,5 mila miliardi di mozziconi di sigaretta. La quantità di rifiuti di questa natura rappresenta un problema crescente, con implicazioni ambientali significative. Secondo il direttore generale di un consorzio dedicato alla gestione dei rifiuti, è necessario introdurre una normativa specifica per affrontare questa situazione.

Letizia Nepi, direttore generale del Consorzio Erion Care: "C'è bisogno di una normativa ad hoc per arrivare a risolvere questo problema". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Articoli correlati

Il costo nascosto del cibo gettato: 7,3 miliardi di euro persi ogni anno in ItaliaOgni anno, in Italia, vengono gettati via oltre 7,3 miliardi di euro di cibo solo nelle case, un valore che si alza a oltre 13,5 miliardi di euro se...

Ricerca, l’orologio più preciso del mondo: sbaglia un secondo ogni 30 miliardi di anniSviluppato in Cina un sofisticato orologio ottico che è in grado di misurare i secondi con una precisione di 19 cifre decimali: ciò significa che se...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ogni anno

Temi più discussi: Tubercolosi: l'infezione ritenuta scomparsa, che miete più di 1 milione di morti all'anno nel mondo; Lo spreco alimentare: una verità scomoda; Sono 240 mila ogni anno le donne morte per complicanze della maternità; Dall’Italia agli Usa: 55 anni di storia per la ditta che ha posato marmi nel mondo. Il titolare 'Dino' Della Vecchia: Ogni anno dico che smetto, però mi piace il mio lavoro.

L’hotel di ghiaccio più a nord del mondo: quanto cosa dormire nelle camere che ogni anno si sciolgonoNon avete paura del freddo e volete organizzare un viaggio invernale memorabile? L’hotel fatto di ghiaccio più a nord del mondo fa al caso vostro: ecco dove si trova e quanto costa. Leggi tutte le ... fanpage.it

Ogni anno in Italia nascono oltre 25.000 bambini prematuriOgni anno, nel mondo, quasi 1 neonato su 10 nasce pretermine, prima cioè della 37° settimana di gestazione. In Italia i pretermine rappresentano oltre il 6% dei nuovi nati: bambini spesso vulnerabili, ... disabili.com

Foto di questa mattina all’imbarcadero Actv di piazzetta Vigo a Chioggia. Ciclisti in coda e, come ogni anno, il servizio di trasporto pubblico verso Pellestrina si trova sottodimensionato, eppure ogni anno si ripresenta lo stesso problema… Non sono previste co - facebook.com facebook

28/3/26.Foto di stamane all’imbarcadero di Vigo a Chioggia. Ciclisti in coda e, come ogni anno, il servizio di trasporto pubblico verso Pellestrina si trova sottodimensionato, eppure ogni anno si ripresenta lo stesso problema…,senza corse di rinforzo. Un appell x.com