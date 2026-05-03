Dopo la recente sconfitta contro il Sassuolo, si sono sollevate critiche sulla gestione della squadra da parte dell’allenatore. Alcuni osservatori parlano di un “jolly” sprecato e di scelte che avrebbero contribuito alla perdita. Inoltre, si è parlato di tensioni tra i giocatori e lo staff nello spogliatoio, alimentate da quanto accaduto in campo e dai rapporti interni, che avrebbero inciso sull’umore generale.

? Cosa scoprirai Come ha influito la gestione di Allegri sul ko contro il Sassuolo?. Chi ha alimentato la tensione nello spogliatoio dopo la sconfitta?. Perché il lavoro di dieci mesi rischia di essere vanificato?. Quali errori tecnici hanno causato il crollo nella seconda frazione?.? In Breve Matteo Gabbia esprime malessere e rabbia nello spogliatoio dopo il ko. Allenamenti per correggere le falle tecniche ripartono martedì. Prossima sfida decisiva programmata contro l'Atalanta. Programmazione Raiuno prevede Buonvino – Misteri a Villa Borghese il 7 maggio. Massimiliano Allegri ammette l’errore tattico dopo il ko contro il Sassuolo, sottolineando come la squadra abbia sprecato un vantaggio decisivo in un momento delicato della stagione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Allegri: un jolly buttato via, gestione errata e tensione nello spogliatoio

Come mai Allegri corre sempre nello spogliatoio dopo il fischio finale

Notizie correlate

Allegri: “Abbiamo buttato un jolly contro il Sassuolo. Champions? I tifosi non devono avere l’ansia”Il tecnico del Milan Max Allegri ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta contro il Sassuolo 2-0 in campionato.

Allegri dopo Sassuolo Milan: «Champions? Dobbiamo restare sereni e concentrati. Abbiamo buttato un jolly»di Francesco SpagnoloAllegri nel post partita di Sassuolo Milan ha parlato ai microfoni di Dazn.

Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: Il pareggio con la Juventus e altre 3 storie sul Milan che potresti esserti perso; FLASH| infortunio al tendine del ginocchio per Kylian Mbappè: tempi di recupero incerti.

Allegri: Abbiamo buttato un jolly contro il Sassuolo. Champions? I tifosi non devono avere l’ansiaLe parole del tecnico del Milan Max Allegri dopo la sconfitta 2-0 contro il Sassuolo e il rischio di non potersi qualificare in Champions. ilnapolista.it

MILAN - Allegri: Abbiamo buttato un jolly, ma non si possono sprecare dieci mesi di lavoro sul più bello, niente ansiaMassimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato a DAZN dopo la sconfitta contro il Sassuolo: Abbiamo approcciato male i due tempi, soprattutto il secondo non dovevamo prenderlo. Abbiamo buttat ... napolimagazine.com

Milan ko a Sassuolo, Champions in bilico: le parole di Allegri - facebook.com facebook

#SassuoloMilan Le dichiarazioni di #Allegri x.com