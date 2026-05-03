Dopo la partita contro il Sassuolo, l’allenatore del Milan ha commentato ai microfoni di Dazn. Ha sottolineato l’importanza di mantenere calma e concentrazione, anche dopo aver perso un’opportunità importante. Ha anche detto che la squadra ha sprecato una chance che avrebbe potuto essere decisiva. Le sue parole si sono concentrate sull’andamento della gara e sulla prestazione complessiva dei rossoneri.

di Francesco Spagnolo Allegri nel post partita di Sassuolo Milan ha parlato ai microfoni di Dazn. Le dichiarazioni del tecnico rossonero sulla prestazione. Nel post partita di Sassuolo Milan Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Dazn. Le sue dichiarazioni. BUTTATO UN JOLLY – «Abbiamo approcciato male, ma soprattutto il gol del secondo tempo, dopo un minuto anche in 10 non puoi prendere gol. Abbiamo buttato un jolly! Non possiamo buttare 10 mesi di lavoro fatto in un certo modo. Tecnicamente abbiam sbagliato molto, è stata una giornata storta che ci deve dare la carica per ripartire martedì». QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO CHAMPIONS A RISCHIO? «Non è che a rischio, io ho sempre detto che sarei stato contento di raggiungerla all’ultima giornata.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Allegri dopo Sassuolo Milan: «Champions? Dobbiamo restare sereni e concentrati. Abbiamo buttato un jolly»

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