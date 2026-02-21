Conferenza stampa Thuram post Juve Como | Non si è spento niente! Abbiamo perso queste due partite e siamo molto arrabbiati ma non c’è da buttare via nulla

Thuram ha commentato le recenti sconfitte contro Juventus e Como, attribuendo le perdite a errori individuali e a una mancanza di concentrazione. Durante la conferenza, ha spiegato che la squadra mantiene fiducia e si concentra già sulla prossima partita. Thuram ha insistito sull'importanza di restare uniti e di lavorare duramente per migliorare. La sua presenza si è concentrata su come reagire alle difficoltà e migliorare le prestazioni.

di Marco Baridon Conferenza stampa Thuram post Juve Como: le sue dichiarazioni dopo il match della 26ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Khephren Thuram ha parlato in conferenza stampa dopo Juve Como, valida per la 26ª giornata di Serie A 202526. ANALISI – «Dopo questa partita siamo molto arrabbiati, era una grande partita da giocare, l’abbiamo persa. Mercoledì sarà differente, quando perdi o vinci devi passare all’altra subito. C’è da giocare bene, vincere mercoledì». SI E’ SPENTO QUALCOSA DOPO L’INTERVALLO COL GALATASARAY – «Non si è spento niente. Abbiamo perso queste due partite ma non c’è da buttare via nulla. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

