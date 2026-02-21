Conferenza stampa Thuram post Juve Como | Non si è spento niente! Abbiamo perso queste due partite e siamo molto arrabbiati ma non c’è da buttare via nulla
Thuram ha commentato le recenti sconfitte contro Juventus e Como, attribuendo le perdite a errori individuali e a una mancanza di concentrazione. Durante la conferenza, ha spiegato che la squadra mantiene fiducia e si concentra già sulla prossima partita. Thuram ha insistito sull'importanza di restare uniti e di lavorare duramente per migliorare. La sua presenza si è concentrata su come reagire alle difficoltà e migliorare le prestazioni.
di Marco Baridon Conferenza stampa Thuram post Juve Como: le sue dichiarazioni dopo il match della 26ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Khephren Thuram ha parlato in conferenza stampa dopo Juve Como, valida per la 26ª giornata di Serie A 202526. ANALISI – «Dopo questa partita siamo molto arrabbiati, era una grande partita da giocare, l’abbiamo persa. Mercoledì sarà differente, quando perdi o vinci devi passare all’altra subito. C’è da giocare bene, vincere mercoledì». SI E’ SPENTO QUALCOSA DOPO L’INTERVALLO COL GALATASARAY – «Non si è spento niente. Abbiamo perso queste due partite ma non c’è da buttare via nulla. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Conferenza stampa Buruk post Galatasaray Juve: «Siamo felici, ma ancora non abbiamo fatto nulla. Ecco cosa serve al ritorno»Buruk ha parlato subito dopo la partita tra Galatasaray e Juventus, sottolineando che la squadra è soddisfatta del risultato, ma sa di dover migliorare prima del ritorno.
Conferenza stampa Comolli post Inter Juve: «Stasera non abbiamo potuto giocare a calcio. Abbiamo perso 3 punti noi ma il calcio italiano ha perso credibilità!»Comolli ha criticato duramente la partita di ieri sera tra Inter e Juventus, affermando che il calcio italiano ha subito un colpo alla credibilità.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Kalulu-Bastoni, la risposta di Spalletti a Chivu in conferenza pre Galatasaray. Video; Inter-Juve, il 3-2 dello scandalo: il post partita e tutte le dichiarazioni; Conferenza stampa Spalletti post Galatasaray Juve: le parole; Spalletti: Kalulu? Non accetto le parole di Chivu! Yildiz, Openda, Thuram e McKennie...
Inter, Thuram: Tutti dicono che è il momento migliore per affrontare il Liverpool, forse noVigilia di Champions League in casa Inter: domani a San Siro arriva il Liverpool. Marcus Thuram è il calciatore scelto dalla società nerazzurra per affiancare Cristian Chivu in conferenza stampa. tuttomercatoweb.com
Juve, Spalletti: Domani valuteremo Thuram. Non voglio parlare dei giocatori dell'InterLuciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa, presentando proprio quella che sarà la sfida contro la compagine turca. fantacalcio.it
La Juventus è sotto al termine del primo tempo contro il Como: decide una rete di Vojvoda. Riusciranno i bianconeri a ribaltarla - facebook.com facebook
LIVE #Juve inguardabile come la maglia, il Como passeggia e ora la Champions è a serio rischio: la diretta shorturl.at/zztfY x.com