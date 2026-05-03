Il quarto posto ottenuto dalla squadra ha permesso di sbloccare un finanziamento di 100 milioni destinato al mercato. Allegri ha indicato l'importanza di trovare profili esperti per rinforzare la rosa, specificando le caratteristiche ricercate. La posizione in classifica influisce direttamente sul budget disponibile per la prossima stagione, con un impatto che potrebbe estendersi anche alla campagna di mercato 2026-27.

? Cosa scoprirai Chi sono i profili esperti richiesti da Allegri per il mercato?. Come influirà il quarto posto sul budget per la stagione 2026-27?. Quali giovani talenti devono integrare i nuovi acquisti internazionali?. Perché la permanenza di Allegri dipende dalle scelte della società?.? In Breve Budget 100 milioni legato alla qualificazione Champions per la stagione 2026-27.. Obiettivo rosa di 25 componenti con nomi come Goretzka, Sorloth e Guirassy.. Luka Modric assente fino a fine stagione per infortunio prima sfida Cagliari.. Valutazioni mercato previste dopo il 24 maggio per integrare giovani come Camarda.. Massimiliano Allegri ha fissato una soglia economica di 100 milioni di euro per il mercato rossonero, legando indissolubilmente la gestione della rosa al raggiungimento del quarto posto in classifica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Allegri: “Il 4° posto sblocca 100 milioni per il mercato del Milan

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