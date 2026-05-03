Dopo la partita contro il Sassuolo, l’allenatore del Milan ha commentato la prestazione della squadra, affermando che un giocatore importante è stato già utilizzato e che la giornata non è andata come previsto. Ha parlato di una prestazione difficile e di una domenica complicata per il club. Le sue dichiarazioni sono state trasmesse durante un’intervista su ‘Milan TV’.

Sulla sconfitta: "Dopo 4 minuti prendi un gol, poi l'espulsione, poi il secondo gol dopo un minuto del secondo tempo. Non andava preso, perché avremmo potuto recuperare. Così non è stato. È stata una domenica storta: testa alla partita di domenica, sapendo che un jolly ce lo siamo già giocato". Su come si riparte ora per i prossimi match: "Dobbiamo vedere il lato positivo delle cose. Se ci avessero detto che a tre giornate dalla fine avremmo avuto 3-6 punti di vantaggio per la Champions saremmo stati contenti. Dobbiamo analizzare cosa è successo oggi e riprendere il nostro lavoro con grande senso di responsabilità. Abbiamo tre gare importanti da giocare".🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Allegri dopo Sassuolo-Milan: “Un jolly ce lo siamo già giocato. Domenica storta”

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