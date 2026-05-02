In vista della sfida tra Sassuolo e Milan, l'allenatore rossonero ha commentato i fischi rivolti a Rafael Leao, definendoli un gesto di affetto dei tifosi. Ha anche aggiunto che il giocatore ha disputato un buon incontro domenica scorsa. Le dichiarazioni sono state rilasciate in un'intervista, in cui il tecnico ha commentato anche altri aspetti della squadra e della prossima partita.

Domani alle 15:00, il Milan sarà impegnato al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia contro il Sassuolo di Fabio Grosso per la 35ª giornata del campionato di Serie A 20252026. In palio ci sono punti importanti per la corsa Champions dei rossoneri, che hanno bisogno di altre due vittorie per blindare il quarto posto. Alla vigilia della gara, Massimiliano Allegri si è presentato in conferenza stampa al centro sportivo di Milanello per analizzare i temi principali di Sassuolo-Milan. Tra le varie domande dei giornalisti, il tecnico rossonero ha risposto anche ad un quesito sui fischi che Rafael Leao sta ricevendo nell'ultimo periodo. Nelle ultime due gare casalinghe contro Udinese e Juventus, infatti, il portoghese classe 1999 è uscito dal campo tra i mugugni di San Siro.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Verso Sassuolo-Milan, Allegri: “Fischi a Leao? Gesto d’affetto dei tifosi. Domenica ha giocato bene”

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