Allegri in ansia per la Champions | Rischiamo di distruggere quello che è stato costruito in sei mesi Abbiamo il Como a 6 punti e la Juve a 7…

Massimiliano Allegri ha espresso preoccupazione riguardo alla corsa Champions League, evidenziando il rischio di compromettere i risultati ottenuti in sei mesi di lavoro. Ha menzionato la posizione attuale del team, con il Como a sei punti e la Juventus a sette punti di distanza. Allegri ha commentato la situazione attuale della squadra, rimanendo concentrato sulla sfida imminente.

Massimiliano Allegri ha parlato della corsa Champions League, facendo riferimento anche al distacco dalla Juventus. Vediamo cos’ha detto. Max Allegri ai microfoni di Dazn, dopo Lazio Milan, ha parlato della corsa al quarto posto. Di seguito le sue dichiarazioni. ULTIMISSIME JUVE LIVE SULLA PARTITA – « Sapevamo innanzitutto le difficoltà della partita, oggi tornavano i tifosi della Lazio allo stadio. Per loro era una partita di grande importanza, visto che giocavano contro il Milan, visto che non hanno da chiedere tantissimo alla classifica. Hanno fatto una partita importante, soprattutto il primo tempo. Bastava essere un pochettino più ordinati nel primo tempo e non subire un gol come lo abbiamo subito. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Allegri in ansia per la Champions: «Rischiamo di distruggere quello che è stato costruito in sei mesi. Abbiamo il Como a 6 punti e la Juve a 7…» Articoli correlati Milan, Allegri sincero dopo la Lazio: “Scudetto? Focalizzarsi sulla Champions. Rischiamo di distruggere tutto”Cade ancora in casa della Lazio di Maurizio Sarri, dopo la sconfitta dello scorso 4 dicembre 2025 in Coppa Italia, il Milan di Massimiliano Allegri e... Leggi anche: Allegri prima di Como Milan: «I punti sono quelli che abbiamo meritato sul campo. Il nostro obiettivo è ormai chiaro» Contenuti e approfondimenti su Allegri in ansia per la Champions... Vittoria e ansia: derby a rischio per un titolareIl punto della situazione dopo la partita contro la Cremonese: ecco cosa è accaduto al calciatore dei rossoneri Vince il Milan di Massimiliano Allegri. I rossoneri rialzano la testa dopo il ko contro ... milanlive.it Milan Inter, i rossoneri rischiano di perdere tanti giocatori in diffida: ecco la lista di chi può saltare il derby di campionatoMilan Inter, i rossoneri rischiano di perdere tanti giocatori in diffida: ecco la lista di chi può saltare il derby di campionato Il countdown per la stracittadina milanese è ufficialmente iniziato. I ... milannews24.com