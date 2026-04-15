L’ex calciatore della Roma ha commentato la situazione attuale del club, sottolineando l’importanza di mantenere rispetto verso i tifosi, in particolare in vista delle imminenti partite di Champions League. Ha anche fatto riferimento alle tensioni tra le figure tecniche e la dirigenza, evidenziando la necessità di un atteggiamento rispettoso nei confronti dei supporter. Le sue parole arrivano in un momento di discussioni interne alla squadra.

Francesco Totti, ex bandiera della Roma, ha voluto spendere alcune parole sui recenti problemi societari del club giallorosso in vista del rush finale di stagione. Tra i temi affrontati, l'ex calciatore ha voluto soffermarsi in modo particolare alla corsa Champions League (che ovviamente si lega anche al Milan) e alla crisi tra Gian Piero Gasperini e Claudio Ranieri. Ecco, di seguito, le sue parole riportate da Gianluca Di Marzio. Milan, le parole di Totti sulla Champions:«Alla fine sia Gasperini che Ranieri devono avere rispetto verso i tifosi della Roma e verso la società. Da tifoso della Roma l’obiettivo principale è restare uniti, anche se ci sono screzi interni.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Totti: “Champions? Gasperini e Ranieri devono avere rispetto per i tifosi”

Totti avverte Gasperini e Ranieri: Rispetto per i tifosi della Roma

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