Rischio frane e piene dei corsi minori nel Piacentino allerta per alta e bassa collina

Un'allerta è stata emessa nel Piacentino per i rischi di frane e piene dei corsi minori nelle zone di alta e bassa collina. La protezione civile dell'Emilia-Romagna ha diffuso un avviso di colore giallo che riguarda i comuni interessati. L'allerta è valida a partire dalla mezzanotte del 14 aprile e durerà per le successive 24 ore.