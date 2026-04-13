Rischio frane e piene dei corsi minori nel Piacentino allerta per alta e bassa collina
Un'allerta è stata emessa nel Piacentino per i rischi di frane e piene dei corsi minori nelle zone di alta e bassa collina. La protezione civile dell'Emilia-Romagna ha diffuso un avviso di colore giallo che riguarda i comuni interessati. L'allerta è valida a partire dalla mezzanotte del 14 aprile e durerà per le successive 24 ore.
Rischio frane e piene dei corsi minori, nel Piacentino allerta per i comuni di alta e bassa collina. A diramare il bollino giallo la protezione civile dell'Emilia-Romagna, con un avviso valido dalla mezzanotte del 14 aprile per le successive 24 ore.Per martedì 14 aprile - riporta il bollettino -.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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