Nel 2025 sono stati segnalati 605 casi di antisemitismo, secondo i dati raccolti quest'anno. L’odio si manifesta sia online che nelle strade, coinvolgendo diversi contesti. Questa diffusione è stata confermata anche da una testimonianza pubblica di una senatrice, intervenuta questa mattina al Memoriale della Shoah durante un evento organizzato dalla Prefettura di Milano e dall’Osservatorio per la Sicurezza contro gli atti discriminatori.

L’odio dilaga. Tracima dai social alle piazze. Lo attestano i dati e lo ha detto stamani anche Liliana Segre, che ha presenziato al Memoriale della Shoah a un evento organizzato dalla Prefettura di Milano con l’Oscad, l’Osservatorio per la Sicurezza contro gli atti discriminatori. «Il mondo dell’odio è talmente vasto, è sempre più vasto» ha detto la senatrice, intervenendo nel corso di un incontro con il ministro, Matteo Piantedosi. Le segnalazioni giunte all’Oscad nel 2025 per reati d’odio sono state 605, «in trend costante rispetto all'anno precedente» ha spiegato Raffaele Grassi, vicedirettore generale della Pubblica Sicurezza, direttore centrale della Polizia criminale, presidente di Oscad.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'odio non si ferma, i dati sull'antisemitismo: 605 casi segnalati nel 2025

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