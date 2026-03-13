Il Napoli aspetta il Lecce | De Bruyne è pronto si ferma Juan Jesus

Il Napoli si prepara ad affrontare il Lecce in una partita che si preannuncia decisiva, mentre De Bruyne è disponibile per la sfida. Nel frattempo, Juan Jesus si è infortunato e non sarà presente in campo. La squadra si concentra sui prossimi impegni, con dieci partite ancora da disputare in un calendario molto fitto. La gara tra le due squadre si avvicina e l’attesa cresce.

Tempo di lettura: 3 minuti Dieci finali da giocare tutte d’un fiato. E’ così che Antonio Conte vede gli impegni della coda finale di campionato che decideranno le posizioni di vertice della classifica e in particolare la qualificazione delle quattro squadre italiane alla Champions League della prossima stagione. Si queste dieci partite che mancano il Napoli dovrà affrontarne sei al Maradona e quattro fuori casa. Si tratta di un particolare non di poco conto che potrebbe avere una influenza decisiva nella lotta per la conquista di un posto nel torneo più prestigioso d’Europa. Il Maradona, infatti, è una specie di fortino quasi inespugnabile dove la squadra di Conte, che è l’unica del campionato imbattuta in casa, non perde dall’8 dicembre 2024, quando fu sconfitta per 1-0 dalla Lazio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

