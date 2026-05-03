Alla tabaccheria Emma la vincita da 40mila euro

A Chiusi, una tabaccheria locale ha annunciato di aver vinto un premio di 40.000 euro. La notizia ha suscitato emozione tra i cittadini, anche se all'inizio si sono verificati alcuni problemi nella comunicazione. Dopo un breve momento di attesa, la vincita è stata confermata e la cifra è stata attribuita alla ricevitoria. La notizia si è diffusa rapidamente tra gli abitanti della zona.

C’è voluto un attimo di respiro per sciogliere il rebus che ha tenuto Chiusi un po’ col fiato sospeso: la fortuna ha baciato la cittadina etrusca, ma con un iniziale disguido logistico. A causa di una errata comunicazione ufficiale, che indicava genericamente via Cassia Aurelia II, la pioggia di euro sembrava inizialmente destinata alla cartoleria "La Piccola Oasi". Tuttavia, dopo i dovuti accertamenti, è emerso che il colpo vincente da circa 40mila euro è stato centrato alla tabaccheria Emma di Michele Cioli, situata al civico 76 di via Cassia Aurelia I. Un sottile gioco di numeri romani e indirizzi che ha ribaltato i festeggiamenti, riportando il merito alla rivendita di Cioli.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Alla tabaccheria Emma la vincita da 40mila euro Notizie correlate “Portiamo fortuna”: vinti oltre 40mila euro al Lotto, festa alla tabaccheria di Ermanno a RecanatiRecanati (Macerata), 9 marzo 2026 – Ancora una vincita importante al Lotto a Recanati. Leggi anche: Lotto, nelle Marche doppietta da quasi 40mila euro: maxi vincita ad Ancona Contenuti e approfondimenti Si parla di: Alla tabaccheria Emma la vincita da 40mila euro. SuperEnalotto, 177mila euro alla tabaccheria in viale Apua: la combinazione vincentePietrasanta (Lucca), 22 luglio 2025 – Un cinque, un quarantatre, un quarantasei, un cinquantasei e così via, a costruire e strutturare una sequenza e combinazione, forse pensata, forse casuale e ... lanazione.it Chi ha vinto 2 milioni alla Lotteria Italia? La festa alla tabaccheria Le Ginestre (e l’identikit del fortunatissimo)Reggio Emilia, 7 gennaio 2026 – Clima frizzante di festa e stupore al Bar Tabacchi Le Ginestre, di Puianello di Quattro Castella, in provincia di Reggio Emilia, dove è stato centrato il terzo premio ... ilrestodelcarlino.it