A Recanati, nel fine settimana, una tabaccheria di via Sambucheto ha registrato una vincita da oltre 40mila euro al Lotto. L’evento ha attirato l’attenzione dei clienti e della comunità locale, che si sono riuniti per celebrare il successo. La vincita è stata annunciata dal negoziante, che ha sottolineato come la fortuna abbia sorriso ancora una volta nella sua attività.

Recanati (Macerata), 9 marzo 2026 – Ancora una vincita importante al Lotto a Recanati. La fortuna torna a fare tappa nella tabaccheria di via Sambucheto 21, dove nell’ultimo fine settimana è stata registrata una vincita da 40.100 euro grazie a un terno sulla ruota di Cagliari con i numeri 1, 11 e 90, giocati con l’opzione Numero Oro. La ricevitoria, gestita da Ermanno Latini, non è nuova a episodi del genere e negli ultimi mesi sembra davvero essere diventata un punto di riferimento per i giocatori più fortunati della zona. La vincita del 2025 . Quella appena registrata non è infatti un caso isolato. Nel luglio del 2025, nella stessa tabaccheria era stata centrata un’altra vincita significativa: 10. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Portiamo fortuna”: vinti oltre 40mila euro al Lotto, festa alla tabaccheria di Ermanno a Recanati

