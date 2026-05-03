Nel mese di maggio, dedicato alle immagini mariane, il Salotto Culturale di Modena organizza oggi due eventi per celebrare questa tradizione. La giornata comprende incontri e approfondimenti dedicati alle raffigurazioni della Vergine, con particolare attenzione alle rappresentazioni storiche e artistiche che si trovano nel centro della città. Gli appuntamenti si svolgono in diverse location del quartiere, offrendo un'occasione di confronto e scoperta sulle immagini sacre.

Maggio è il mese mariano, e il Salotto Culturale Modena oggi gli rende omaggio con un doppio appuntamento. Alle 15 prenderà il via da piazza Grande una visita guidata da Simonetta Aggazzotti, esperta conoscitrice della città e dei suoi segreti, alla scoperta delle immagini mariane che punteggiano il centro storico. Si approderà alla chiesa di San Domenico (foto) dove poi la giornalista e fotoreporter Annalisa Vandelli condurrà un viaggio fra immagini e parole. Chiesa che tra l’altro, dopo i danni subiti a causa del sisma del 2012, è stata oggetto di lunghi e complessi lavori di restauro e messa in sicurezza. È stata riaperta al pubblico nel dicembre 2024, tornando a essere un punto di riferimento fondamentale per la vita religiosa e culturale di Modena.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alla scoperta delle immagini mariane in centro

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