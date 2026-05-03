Alla scoperta delle immagini mariane in centro
Nel mese di maggio, dedicato alle immagini mariane, il Salotto Culturale di Modena organizza oggi due eventi per celebrare questa tradizione. La giornata comprende incontri e approfondimenti dedicati alle raffigurazioni della Vergine, con particolare attenzione alle rappresentazioni storiche e artistiche che si trovano nel centro della città. Gli appuntamenti si svolgono in diverse location del quartiere, offrendo un'occasione di confronto e scoperta sulle immagini sacre.
Maggio è il mese mariano, e il Salotto Culturale Modena oggi gli rende omaggio con un doppio appuntamento. Alle 15 prenderà il via da piazza Grande una visita guidata da Simonetta Aggazzotti, esperta conoscitrice della città e dei suoi segreti, alla scoperta delle immagini mariane che punteggiano il centro storico. Si approderà alla chiesa di San Domenico (foto) dove poi la giornalista e fotoreporter Annalisa Vandelli condurrà un viaggio fra immagini e parole. Chiesa che tra l’altro, dopo i danni subiti a causa del sisma del 2012, è stata oggetto di lunghi e complessi lavori di restauro e messa in sicurezza. È stata riaperta al pubblico nel dicembre 2024, tornando a essere un punto di riferimento fondamentale per la vita religiosa e culturale di Modena.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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