a spasso con la storia passeggiate in centro alla scoperta delle filande e dei gioielli nascosti

Una squadra di appassionati si è dedicata a esplorare il centro storico, camminando tra filande dimenticate e angoli poco conosciuti della città. La passeggiata si è svolta in concomitanza con la mostra fotografica ‘Contrasti urbani. Forlì dentro’, offrendo uno sguardo diretto sui dettagli nascosti e sui luoghi meno battuti del cuore urbano.

A corollario e a giusto coronamento della mostra fotografica 'Contrasti urbani. Forlì dentro' esposta sui muri e sulle inferriate delle grandi finestre dell'ex Filanda Maiani in via del Portonaccio e visitabile fino a fine mese, sono state organizzate tre camminate in centro storico per scoprire angoli nascosti e luoghi che fra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento sono stati opifici dove la maggioranza degli addetti era composta da donne e anche da ragazzine. I tre percorsi, che saranno condotti ed illustrati da Gabriele Zelli e che sono organizzati e promossi dal Comitato di quartiere centro storico, dal Foto Cine Club, dai...

