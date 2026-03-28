Alla Mediterranea il gran finale di Università Svelate con De Giorgi una lezione tra sport e vita

Da reggiotoday.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è concluso alla Mediterranea l’evento “Università Svelate” con la partecipazione dell’allenatore di pallavolo, che ha tenuto una lezione che ha affrontato temi legati allo sport, alla vita e alla crescita personale. L’iniziativa ha visto la presenza di studenti e pubblico interessato a conoscere aspetti legati alla formazione e alle esperienze di chi opera nel mondo dello sport.

“Una lezione che va oltre lo sport, capace di intrecciare esperienze di vita, crescita personale e senso di comunità”. Con l’intervento di Ferdinando De Giorgi si è conclusa all’Università Mediterranea di Reggio Calabria la settimana di “Università Svelate”, l’iniziativa promossa dalla Crui in occasione della Giornata nazionale delle università. Nell’Aula Magna “A. Quistelli”, gremita di studenti, autorità e appassionati, il commissario tecnico della nazionale maschile di pallavolo campione del mondo ha portato la sua testimonianza, presentando il libro “Egoisti di squadra”, un titolo che racchiude una visione precisa: il talento individuale trova senso solo all’interno di un gruppo coeso, principio valido tanto nello sport quanto nel percorso accademico e professionale. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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