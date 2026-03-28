Alla Mediterranea il gran finale di Università Svelate con De Giorgi una lezione tra sport e vita

Si è concluso alla Mediterranea l’evento “Università Svelate” con la partecipazione dell’allenatore di pallavolo, che ha tenuto una lezione che ha affrontato temi legati allo sport, alla vita e alla crescita personale. L’iniziativa ha visto la presenza di studenti e pubblico interessato a conoscere aspetti legati alla formazione e alle esperienze di chi opera nel mondo dello sport.

“Una lezione che va oltre lo sport, capace di intrecciare esperienze di vita, crescita personale e senso di comunità”. Con l’intervento di Ferdinando De Giorgi si è conclusa all’Università Mediterranea di Reggio Calabria la settimana di “Università Svelate”, l’iniziativa promossa dalla Crui in occasione della Giornata nazionale delle università. Nell’Aula Magna “A. Quistelli”, gremita di studenti, autorità e appassionati, il commissario tecnico della nazionale maschile di pallavolo campione del mondo ha portato la sua testimonianza, presentando il libro “Egoisti di squadra”, un titolo che racchiude una visione precisa: il talento individuale trova senso solo all’interno di un gruppo coeso, principio valido tanto nello sport quanto nel percorso accademico e professionale. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Alla Mediterranea il gran finale di “Università Svelate” con De Giorgi, una lezione tra sport e vita Articoli correlati Comunalia, gran finale tra sport, musica, teatro e cultura: un weekend di eventi tra Caserta e CasertavecchiaTempo di lettura: 4 minuti“Comunalia, un inverno d’autore” si avvia alla sua conclusione con un ricco programma di appuntamenti che, nel weekend del... Leggi anche: La lezione di vita delle donne forti: Nadia Toffa, Eleonora Giorgi e Enrica Bonaccorti Altri aggiornamenti su Alla Mediterranea Temi più discussi: Giornata nazionale delle università: il programma delle iniziative alla Mediterranea dal 19 al 26 marzo 2026; I 2 gemelli che hanno rivoluzionato la gastronomia francese facendo cucina mediterranea: Jardin des Sens dei Pourcel; Matera e Tètouan nel 2026 provano a dialogare sulla cultura mediterranea in questa delicata fase storica; Matera è Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026. Scuola e Dieta Mediterranea per promuovere la longevità attraverso il ciboScopri come la scuola valorizza la tradizione locale e insegna il ruolo della Dieta Mediterranea per una vita più sana ... tuobenessere.it Cronodieta mediterranea, perché il momento in cui mangi ora fa la differenzaL'ora in cui consumi certi cibi e assumi determinati nutrienti può influire sulla tua salute metabolica: ecco cosa mangiare e quando per stare bene. buonissimo.it Ricettina salata e super sfiziosa - Vi dico solo che è Proteico e Saporito...Condito con i sapori Mediterranei che tanto amore - Scopri la Ricetta qui https://www.buonoesanoconsimo.it/2021/03/25/tempeh-alla-mediterranea/ Ricetta Vegana, ma Gustosa! - facebook.com facebook