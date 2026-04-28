I Laus Open Games compiono vent'anni e sono stati presentati ieri nella sala consiliare del Broletto. L’evento si svolgerà dall’1 del mese, con tre giornate di attività sportive che puntano anche a promuovere l’inclusione. La manifestazione coinvolge diverse discipline e si svolge in diverse location della città, con l’obiettivo di offrire un momento di aggregazione a persone di tutte le età e abilità.

Tre giornate dedicate allo sport, ma soprattutto all’inclusione. Sono stati presentati ieri, nella sala consiliare del Broletto, i Laus Open Games, in programma dall’1 (alle 15.30 il via) al 3 maggio al centro sportivo Faustina. Un evento che mette in campo, insieme, atleti con e senza disabilità, superando ogni barriera e trasformando la competizione in un’occasione di crescita condivisa. Non solo gare, dunque, ma un vero progetto educativo, capace di coinvolgere scuole, associazioni e territorio. Saranno, infatti, circa 150 i giovani volontari impegnati nell’organizzazione: ragazzi che non solo partecipano, ma diventano parte attiva dell’evento, tra accoglienza, supporto e produzione di contenuti, anche attraverso interviste "dai giovani per i giovani".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I Laus Open Games spengono 20 candeline

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