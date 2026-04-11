Domenica 12 aprile si svolgerà la 25ª edizione della mezza maratona che collega Agropoli e Capaccio Paestum, con la partecipazione di circa 1.700 atleti. La gara, dedicata a un record di velocità e resistenza, si corre lungo un percorso di circa 21 chilometri nel Cilento. La manifestazione, giunta alla sua venticinquesima edizione, vede coinvolti corridori provenienti da diverse regioni.

La domenica 12 aprile vedrà la partecipazione di ben 1.700 corridori impegnati nella 25ª edizione della mezza maratona che connette Agropoli e Capaccio Paestum. L’evento, organizzato dall’Atletica Libertas Agropoli, prevede il via alle ore 9 in via Risorgimento per un percorso di 21,097 chilometri che culminerà con le premiazioni previste intorno a mezzogiorno. Un traguardo che unisce memoria sportiva e territorio. Questa edizione non rappresenta solo una sfida atletica tra i due comuni, ma celebra un quarto di secolo di storia sportiva nata dall’intuizione di Pietro Mennea e portata avanti dal professor Roberto Funicello. La competizione, denominata Trofeo Pietro Mennea, si preannuncia come un momento di forte impatto sociale per l’area cilentana, capace di attrarre un numero consistente di atleti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mezza maratona Mennea: 1.700 atleti sfidano il Cilento per i 25 anni

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Coelmo Napoli City Half Marathon 2026: diecimila atleti per la Mezza MaratonaÈ stata presentata oggi, presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, la Coelmo Napoli City Half Marathon, in programma domenica 22 febbraio 2026.