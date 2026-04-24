Il trasferimento di Alisson al club bianconero si fa più vicino, ma le trattative con il Liverpool si sono complicate. Intanto, l’allenatore ha indicato una possibile alternativa italiana come piano B nel caso in cui l’affare principale non si perfezioni. La situazione resta in evoluzione, con discussioni ancora in corso tra le parti coinvolte e possibili sviluppi nelle prossime settimane.

Calhanoglu Inter, avanti insieme: l’esperto di mercato conferma la permanenza. Ecco quando può partire il rinnovo Tomori alla Gazzetta: «Tornare in Champions è troppo importante! Su Leao e sul mio futuro rispondo così» Totti Roma, l’addio di Ranieri apparecchia la tavola per il grande ritorno: il ruolo che potrebbe ricoprire l’ex capitano Roma, addio Ranieri: i Friedkin hanno scelto Gasperini! Così si è arrivati alla rottura Calhanoglu Inter, avanti insieme: l’esperto di mercato conferma la permanenza. Ecco quando può partire il rinnovo Spinazzola Juve, rinnovo con il Napoli in stallo: i bianconeri valutano il colpo a parametro zero.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Mercato Juve, avanza Alisson ma l’affare col Liverpool è complicato: Spalletti indica il piano B dalla Serie A!

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