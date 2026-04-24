Mercato Juve avanza Alisson ma l’affare col Liverpool è complicato | Spalletti indica il piano B dalla Serie A!
Il trasferimento di Alisson al club bianconero si fa più vicino, ma le trattative con il Liverpool si sono complicate. Intanto, l’allenatore ha indicato una possibile alternativa italiana come piano B nel caso in cui l’affare principale non si perfezioni. La situazione resta in evoluzione, con discussioni ancora in corso tra le parti coinvolte e possibili sviluppi nelle prossime settimane.
Calhanoglu Inter, avanti insieme: l’esperto di mercato conferma la permanenza. Ecco quando può partire il rinnovo Tomori alla Gazzetta: «Tornare in Champions è troppo importante! Su Leao e sul mio futuro rispondo così» Totti Roma, l’addio di Ranieri apparecchia la tavola per il grande ritorno: il ruolo che potrebbe ricoprire l’ex capitano Roma, addio Ranieri: i Friedkin hanno scelto Gasperini! Così si è arrivati alla rottura Calhanoglu Inter, avanti insieme: l’esperto di mercato conferma la permanenza. Ecco quando può partire il rinnovo Spinazzola Juve, rinnovo con il Napoli in stallo: i bianconeri valutano il colpo a parametro zero.🔗 Leggi su Calcionews24.com
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Una raccolta di contenuti
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