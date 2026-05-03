Aliante precipita a Caldonazzo | due passeggeri illesi dopo il guasto

Un aliante è precipitato a Caldonazzo a causa di un guasto tecnico durante la discesa. Due passeggeri erano a bordo e sono rimasti illesi dopo l'incidente. Le autorità stanno indagando sulle cause del problema meccanico che ha portato alla perdita di controllo del velivolo. Non ci sono feriti tra le persone coinvolte e si stanno verificando eventuali responsabilità legate alla manutenzione o all'operatore.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i due passeggeri a salvarsi dall'impatto?. Cosa ha causato il guasto tecnico durante la discesa?. Perché l'atterraggio d'emergenza ha rischiato di colpire i ciclisti?. Quali nuovi protocolli di sicurezza adotteranno le autorità locali?.? In Breve Guasto avvenuto sabato 2 maggio 2026 poco dopo le ore 18:00.. Soccorso coordinato da Carabinieri di Borgo Valsugana e Vigili del Fuoco di Levico.. Atterraggio forzato su prato in località Costa vicino alla pista ciclabile.. Interventi dei distaccamenti di Caldonazzo per messa in sicurezza dell'area.. Due persone a bordo di un aliante hanno rischiato il peggio sabato sera, 2 maggio 2026, dopo un guasto tecnico che ha costretto al rientro d’emergenza in località Costa, a Caldonazzo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Aliante precipita a Caldonazzo: due passeggeri illesi dopo il guasto Notizie correlate Guasto all’aliante che atterra vicino alla ciclabile: paura per due persone a bordoSono stati momenti di paura quelli di sabato sera, 2 maggio 2026, per due persone a bordo di un aliante che hanno allertato la Centrale unica di... Camion perde un barra di metallo in tangenziale: danni a due auto, passeggeri illesiIncidente, con passeggeri illesi e danni a due auto, nella notte di giovedì 23 aprile lungo la tangenziale sud di Torino.