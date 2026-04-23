Camion perde un barra di metallo in tangenziale | danni a due auto passeggeri illesi

Nella notte di giovedì 23 aprile, lungo la tangenziale sud di Torino, un camion ha perso una barra di metallo che si è staccata dalla parte anteriore del veicolo. La caduta ha provocato danni a due automobili che transitavano nella stessa corsia. Fortunatamente, i passeggeri coinvolti negli incidenti sono usciti senza ferite. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale per i rilievi e la gestione del traffico.

Incidente, con passeggeri illesi e danni a due auto, nella notte di giovedì 23 aprile lungo la tangenziale sud di Torino. Qui un camion ha perso una barra di metallo e i veicoli che lo seguivano non sono riusciti a evitare l’ostacolo.Il racconto di un conducente"L'abbiamo colpita in due, potevamo.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Mattina da incubo in tangenziale, un camion si ribalta e perde il carico sull'asfalto: lunghe codeIn corrispondenza del tratto interessato, ed anche nei chilometri precedenti, si sono formate lunghe code con automobilisti incolonnati per ore e... Incidente a Biella: auto ribaltata, due conducenti illesiUn incidente stradale ha scosso la serata di Biella, con un’auto ribaltata nella rotonda di corso San Maurizio.