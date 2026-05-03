Nel nord dell’Algeria si sono verificati recenti allagamenti che hanno causato la morte di sei persone e il ferimento di numerosi altri. I soccorritori sono intervenuti rapidamente, riuscendo a trarre in salvo sei superstiti. Attualmente, alcune persone risultano ancora disperse tra le acque, mentre le autorità stanno coordinando le operazioni di ricerca e recupero nelle zone colpite.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i soccorritori a salvare i sei superstiti?. Dove si trovano attualmente le persone disperse tra le acque?. Perché l'accesso alle zone colpite è rimasto così difficile?. Quali aree rischiano nuovi allagamenti nelle prossime ore?.? In Breve Cinque morti a Tamsa dopo che il fiume oued Ain Seba ha travolto un'auto.. Un adolescente di 15 anni è morto nel fiume oued Chelif a Djidiouia.. Sei persone sono state salvate dai soccorritori durante l'emergenza nella zona di M’sila.. Le piogge intense colpiscono il nord dell'Algeria da diversi giorni.. M’sila e Relizane, Algeria, 03 maggio 2026: almeno sei persone hanno perso la vita e decine di cittadini risultano feriti a causa delle violente inondazioni che stanno colpendo il nord del Paese.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Algeria, piene devastanti: 6 morti e decine di feriti nel nord

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