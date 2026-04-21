Nella zona tra Caselle e Borgaro, nel torinese, un uomo ha sparato contro un gruppo di volatili, provocando la morte di circa 50 uccelli e lasciandone altri 25 feriti in modo grave. L’episodio si è verificato in un’area aperta, dove si sono registrate anche alcune ferite tra gli animali coinvolti. La vicenda è al momento oggetto di indagini da parte delle forze dell’ordine.

Un uomo avrebbe aperto il fuoco contro un gruppo di volatili nell’area compresa tra Caselle e Borgaro, nel torinese, causando la morte di circa 50 esemplari e lasciandone altri 25 in condizioni critiche. L’episodio, avvenuto nella mattinata del 20 aprile 2026, ha scosso profondamente i volontari intervenuti sul posto dopo le segnalazioni di una massiccia presenza di corpi abbandonati sull’asfalto e nei campi limitrofi. Il bilancio dell’intervento dei soccorritori. Le squadre di Ali Urbane e Carrots Power sono giunte sul luogo della tragedia intorno alle 13:30 del 20 aprile, trovandosi di fronte a un quadro di estrema desolazione. Oltre alle 50 carcasse rinvenute nelle aree campestri, l’operazione di soccorso si è concentrata sulla gestione dei 25 superstiti, animali rimasti feriti e incapaci di muoversi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Massacro di volatili nel torinese: 50 morti e decine di feriti

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