Nigeria attentati kamikaze nel nord-est | 23 morti e 108 feriti
Nella serata di ieri, nel nord-est della Nigeria, a Maiduguri, si sono verificati diversi attentati kamikaze che hanno causato almeno 23 morti e lasciato 108 persone ferite. L’episodio ha coinvolto più esplosioni che hanno interessato varie zone della città, creando uno stato di emergenza tra la popolazione locale. Le autorità stanno indagando sugli eventi e hanno messo in atto misure di sicurezza.
Abuja, 17 mar. (Adnkronos) - Almeno 23 morti e 108 feriti è il bilancio di una serie di attentati kamikaze che si sono registrati a Maiduguri, nel nord-est della Nigeria, nella serata di ieri. Lo ha riferito oggi il portavoce della polizia, Nahum Kenneth Daso. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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