Nigeria attentati kamikaze nel nord-est | 23 morti e 108 feriti

Nella serata di ieri, nel nord-est della Nigeria, a Maiduguri, si sono verificati diversi attentati kamikaze che hanno causato almeno 23 morti e lasciato 108 persone ferite. L’episodio ha coinvolto più esplosioni che hanno interessato varie zone della città, creando uno stato di emergenza tra la popolazione locale. Le autorità stanno indagando sugli eventi e hanno messo in atto misure di sicurezza.