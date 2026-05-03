La madre di Alex Zanardi ha dichiarato che aveva già affrontato molte perdite e che ora la situazione è difficile. Zanardi, ex pilota e atleta paralimpico, è deceduto il primo maggio all’età di 59 anni. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa nel mondo dello sport e una ferita personale per la famiglia. La notizia ha suscitato reazioni di cordoglio e ricordo tra sportivi e appassionati.

L’addio ad Alex Zanardi, scomparso il primo maggio all’età di 59 anni, non è solo la perdita di un’icona dello sport mondiale, ma il momento di un dolore privato. Al centro di questo vuoto c’è la signora Anna, la madre del campione, che nelle poche dichiarazioni rilasciate a La Repubblica ha aperto il suo cuore, rivelando la stanchezza di chi ha combattuto troppe battaglie. Il dolore di una madre. Oggi ultraottantenne, la signora Anna ha vissuto gli ultimi sei anni in una sorta di veglia silenziosa, proteggendo la privacy del figlio Alex Zanardi dopo il drammatico incidente di Pienza del 2020. Nelle sue parole c’è tutta l’imprevedibilità di un epilogo che l’ha colta di sorpresa: “È andata così.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Alex Zanardi, le parole della madre Anna: “Avevo già perso tanto, adesso è dura”

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