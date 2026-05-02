È morto a 59 anni Alex Zanardi, ex pilota e atleta paralimpico. La famiglia ha annunciato che la scomparsa è avvenuta in modo improvviso. Zanardi aveva perso le gambe nel 2001 durante una gara, ma aveva continuato a partecipare attivamente allo sport. La sua vicenda ha attirato l’attenzione di molti, diventando simbolo di determinazione e tenacia.

Si è spento a 59 anni Alex Zanardi, ex pilota e campione paralimpico. Simbolo di forza e resilienza, nel 2001 aveva perso le gambe nel corso di una gara, ma non si era mai allontanato dallo sport. Nel 2020, era rimasto vittima di un terribile incidente in handbike. A comunicare l’improvvisa scomparsa, la famiglia dell’atleta. Alex Zanardi, il messaggio della famiglia. Lutto nel mondo dello sport: è morto a 59 anni Alex Zanardi. A comunicarlo con una nota, la famiglia dello sportivo: “ È con profondo dolore che la famiglia comunica la scomparsa di Alessandro Zanardi, avvenuta improvvisamente nella serata di ieri, 1 maggio. Alex si è spento serenamente, circondato dall’affetto dei suoi cari.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Morto Alex Zanardi, le parole della famiglia: “Una scomparsa improvvisa”

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