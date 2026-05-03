Il dolore della madre Anna | Dopo la morte di Alex resta tanto amore

Da Castel Maggiore, nella casa di famiglia di via Dante Alighieri, arriva il racconto di una madre che descrive il suo dolore e il suo amore dopo la perdita del figlio. La madre parla di come il sentimento di affetto non sia diminuito nonostante la scomparsa. Si tratta di parole che rivelano un legame profondo e duraturo, espresso in modo spontaneo e senza filtri.

Da Castel Maggiore, nella casa di famiglia di via Dante Alighieri, arriva il racconto più intimo e struggente dopo la morte di Alex Zanardi. A parlare è sua madre Anna, oltre ottant’anni, provata da un dolore che si aggiunge ad altre perdite già vissute nel corso della sua vita. Nell’intervista.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Funerali Achille Barosi, la famiglia canta Achille Lauro in chiesa. Il video straziante

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Una raccolta di contenuti

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