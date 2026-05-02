Morto Alex Zanardi la famiglia vicina fino all' ultimo | chi sono la moglie Daniela Manni e il figlio Niccolò

Alex Zanardi è deceduto sabato all'età di 59 anni. La moglie, Daniela Manni, e il figlio Niccolò, di 27 anni, sono stati presenti fino all'ultimo durante le sue condizioni. La famiglia ha condiviso momenti difficili nelle ultime settimane, accompagnando Zanardi nel suo percorso. La notizia della sua scomparsa ha coinvolto anche il mondo dello sport italiano, che si è unito nel cordoglio.

Sono stati vicini ad Alex Zanardi fino al momento della morte, avvenuta sabato all'età di 59 anni. Compagna di una vita la moglie, Daniela Manni, guida quotidiana nei momenti più difficili insieme al figlio 27enne Niccolò, che oggi piangono, insieme al mondo dello sport italiano, la scomparsa di.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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