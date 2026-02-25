Ti penso sempre di Chiello – Il testo e il significato della canzone di Sanremo 2026

Chiello, nome d'arte di Rocco Modello, ha scritto “Ti penso sempre” per esprimere il suo stato d’animo dopo aver perso un amico. La canzone nasce dalla volontà di condividere il dolore e il ricordo di qualcuno scomparso prematuramente. La sua esibizione a Sanremo 2026 ha attirato l’attenzione per l’intensità emotiva trasmessa sul palco. La performance si è conclusa con un lungo applauso dal pubblico.

Il rapper Chiello, nome d’arte di Rocco Modello, 26 anni, debutta da solista all’Ariston con il brano “Ti penso sempre”. Una canzone che parla delle pene d’amore, in particolare di relazioni senza lieto fine. Di seguito, ecco il testo e il significato del nuovo brano dell’artista. Ti penso sempre di Chiello, il testo. Mi piacerebbe dirti che Non ho pensato a te È che non riesco a svegliarmi E sapere che oramai non ci sei Poi questo fottuto letto Che non mi sembra fatto per due Avevi detto che ero l’unico Ed io ci avevo quasi creduto Ti penso sempre Voglio disinnamorarmi E non è rimasto niente Solo una scheggia di noi due Pensi sia stato uno sbaglio Venire sotto casa tua Non ho trovato il coraggio Di dirti quello che ho fatto Ma almeno non ti ho detto una bugia Una bugia A cosa serve il tuo odio Se la colpa è solo tua Ti penso sempre Voglio disinnamorarmi E non è rimasto niente Solo una scheggia di noi due Quindi amarsi a cosa serve? Se finiamo per odiarci Quanto tempo che si perde A dirsi ti amo e dopo addio Pensi sia stato uno sbaglio Lasciami sciogliere nell’agonia Non meritavo uno schiaffo Mi hai messo in bocca un’altra tua bugia Lasciami sciogliere nell’agonia Nell’agonia Se ti rivedo ti Chiello canta “Ti penso sempre”, il significato del brano. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

"Ti penso sempre" di Chiello a Sanremo 2026: significato, temi e cosa racconta la canzone

Sanremo 2026, Chiello canta Ti penso sempre. Testo e di cosa parla la canzone

Come sarebbe cantare Ti penso sempre di @chiello_fsk sulla Luna E sott'acqua #Sanremo2026

