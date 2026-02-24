Ogni volta che non so volare di Enrico Nigiotti | testo e significato della canzone di Sanremo 2026

Enrico Nigiotti presenta sul palco dell'Ariston una ballata notturna e introspettiva, scritta insieme a Pacifico, che nasce da un momento di insonnia e diventa un flusso di coscienza condiviso. "Ogni volta che non so volare" è una canzone che parte dal letto disfatto di una notte troppo lunga per allargarsi a una riflessione universale con il tempo che accelera, le paure che restano e il bisogno di qualcuno che resti. Il brano si apre in quell’ora in cui non è più soltanto notte ma non è ancora giorno, dove nascono i pensieri più veri. Nigiotti dialoga con il soffitto, scivola nei ricordi, rivede la prima volta, l’adolescenza impacciata, la dolcezza mista a timore di chi si affaccia alla vita senza sapere bene cosa lo aspetta. 🔗 Leggi su Today.it

Sanremo 2026, Enrico Nigiotti canta Ogni volta che non so volare. Testo e di cosa parla la canzoneSanremo 2026 vede il ritorno di Enrico Nigiotti, che presenta la sua canzone “Ogni volta che non so volare”.

Testo e significato di “Ogni volta che non so volare” di Enrico Nigiotti, in gara a Sanremo 2026Enrico Nigiotti ha scritto “Ogni volta che non so volare” con Pacifico, ispirandosi a una notte insonne.

Enrico Nigiotti - OGNI VOLTA CHE NON SO VOLARE | SANREMO 2026

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Enrico Nigiotti a Sanremo con una canzone nata durante il covid: testo e significato di Ora che non so volare; Sanremo 2026, Enrico Nigiotti con Ogni volta che non so volare. Il testo del brano; Sanremo 2026, Enrico Nigiotti canta Ogni volta che non so volare. Testo e di cosa parla la canzone; Enrico Nigiotti a Sanremo 2026 con 'Ogni volta che non so volare': testo e vero significato della canzone.

Enrico Nigiotti, Ogni volta che non so volare: testo e significatoEnrico Nigiotti parteciperà a Sanremo 2026 con la canzone Ogni volta che non so volare (di E. Nigiotti - Pacifico - E. Nigiotti - F. Pagnozzi) Ed. BMG Rights ... ilgazzettino.it

Ogni volta che non so volare di Enrico Nigiotti: testo e significato della canzone di Sanremo 2026Enrico Nigiotti presenta sul palco dell'Ariston una ballata notturna e introspettiva, scritta insieme a Pacifico, che nasce da un momento di insonnia e diventa un flusso di coscienza condiviso. Ogni ... today.it

#Sanremo, Enrico #Nigiotti: Sono un diesel, le mie canzoni arrivano dopo #Sanremo2026 x.com

X Factor Italia. . Qui Enrico Nigiotti pronto a fare la storia Enrico Nigiotti "L'amore è" inedito - X Factor 2017 Audizioni #XFactorRewatch #Sanremo2026 - facebook.com facebook