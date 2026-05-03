Alex Zanardi il mondo si ferma | commemorazioni globali

Da puntomagazine.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mondo si ferma in segno di rispetto per Alex Zanardi, il campione che ha rappresentato la resilienza e la rinascita. Sport, istituzioni e cittadini si sono uniti in occasioni di commemorazione, rendendo omaggio alla sua figura. La sua storia ha toccato molte persone e ha attraversato diversi settori, portando a manifestazioni pubbliche e iniziative di ricordo in diverse parti del mondo.

Commemorazioni per Alex Zanardi: sport, istituzioni e cittadini rendono omaggio al campione simbolo di resilienza e rinascita dopo ogni limite umano. La scomparsa di Alex Zanardi, avvenuta il 1° maggio 2026 a 59 anni, ha generato un’ondata di commozione globale senza precedenti. Dalle istituzioni italiane ai circuiti internazionali, passando per la comunità paralimpica, il mondo si è fermato per rendere omaggio a una figura che ha segnato profondamente sport e società. Il tributo dello sport italiano e internazionale. Il primo segnale concreto è arrivato dal CONI, che ha disposto un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive del weekend.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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