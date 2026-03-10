A sei anni dalla pandemia Bergamo si ferma per ricordare | le commemorazioni per il 18 marzo

Sei anni dopo l'inizio della pandemia, Bergamo si ferma per ricordare le vittime del Covid. Le commemorazioni si svolgono in diverse location della città, coinvolgendo cittadini e rappresentanti istituzionali. L’evento si concentra sulla memoria collettiva e sulla riflessione condivisa, senza intenti celebrativi. La giornata è dedicata a rendere omaggio a chi ha perso la vita, con momenti di partecipazione pubblica.

A sei anni dalla pandemia che ha segnato in modo indelebile la storia della città, Bergamo torna a raccogliersi nel ricordo delle vittime del Covid. In occasione del 18 marzo, Giornata nazionale in memoria delle vittime della pandemia, Palazzo Frizzoni promuove un programma di cerimonie e momenti di raccoglimento che accompagneranno il capoluogo in un percorso condiviso di riconoscenza per rinnovare la memoria collettiva di quanto accaduto. “Nel 2020 – spiega il Comune in una nota – la città è stata uno dei luoghi più duramente colpiti dall’emergenza sanitaria, diventando simbolo del dolore ma anche della forza e della dignità con cui una comunità ha saputo affrontare uno dei momenti più difficili della sua storia recente. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

