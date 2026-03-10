A sei anni dalla pandemia Bergamo si ferma per ricordare | le commemorazioni per il 18 marzo
Sei anni dopo l'inizio della pandemia, Bergamo si ferma per ricordare le vittime del Covid. Le commemorazioni si svolgono in diverse location della città, coinvolgendo cittadini e rappresentanti istituzionali. L’evento si concentra sulla memoria collettiva e sulla riflessione condivisa, senza intenti celebrativi. La giornata è dedicata a rendere omaggio a chi ha perso la vita, con momenti di partecipazione pubblica.
A sei anni dalla pandemia che ha segnato in modo indelebile la storia della città, Bergamo torna a raccogliersi nel ricordo delle vittime del Covid. In occasione del 18 marzo, Giornata nazionale in memoria delle vittime della pandemia, Palazzo Frizzoni promuove un programma di cerimonie e momenti di raccoglimento che accompagneranno il capoluogo in un percorso condiviso di riconoscenza per rinnovare la memoria collettiva di quanto accaduto. “Nel 2020 – spiega il Comune in una nota – la città è stata uno dei luoghi più duramente colpiti dall’emergenza sanitaria, diventando simbolo del dolore ma anche della forza e della dignità con cui una comunità ha saputo affrontare uno dei momenti più difficili della sua storia recente. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Articoli correlati
Uno Bianca: Zola Predosa si ferma per ricordare Max, giustiziato a 21 anniBologna, 22 febbraio 2026 – «È germogliato un albero dove mani assassine hanno reciso un fiore».
Covid: sei anni dopo, Reggio ricorda l’inizio della pandemiaSei anni fa iniziava l'emergenza Covid a Reggio: la pandemia ha cambiato il mondo Il 23 febbraio 2020, Reggio Emilia e l'intera regione...
Contenuti e approfondimenti su A sei anni dalla pandemia Bergamo si...
Discussioni sull' argomento A sei anni dalla pandemia da Covid, al cimitero di Bergamo una messa celebrativa per ricordare le vittime; Bergamo Film Meeting, l'Europa vista da Holland e i 20 anni del magico Vento; A Bergamo: I miei 30 anni da investigatore. Un sogno che si è realizzato; Bergamo Playground Basket Tour, sport di base a canestro.
Dimensio... - Dimensione Animale Bergamo ODV - canile Verdello - facebook.com facebook
Il Bayern si allena in campo, lo staff... per le vie di Bergamo alta. VIDEO #SkySport #AtalantaBayern #Bayern #UCL x.com