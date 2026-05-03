Alex Zanardi ha scelto la vita Ora impariamo da lui

Alex Zanardi ha deciso di continuare a lottare dopo un grave incidente che ha cambiato la sua vita. La sua storia è fatta di momenti di sfida, di interventi chirurgici e di riabilitazione, che lo hanno portato a riappropriarsi di sé stesso e a riprendere le attività sportive. La sua esperienza rappresenta un esempio di resilienza e determinazione, oltre che di volontà di rialzarsi di fronte alle difficoltà.

Ci sono campioni che vengono ricordati per le vittorie. E poi ci sono campioni che restano per il modo in cui hanno attraversato la vita. Alex Zanardi appartiene a questa seconda categoria. Pilota, campione paralimpico, simbolo internazionale di forza e rinascita, ha trasformato la propria storia in una lezione collettiva: non la retorica del dolore, ma la possibilità concreta di ricominciare. Possiamo dirlo con un misto di orgoglio e dolore: Zanardi è stato un italiano di cui andare fieri, un orgoglio nazionale, il volto di quell’Italia migliore che oggi saluta per l’ultima volta, come ha ricordato anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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