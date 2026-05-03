Il primo maggio si è spento Alex Zanardi, figura nota per la sua straordinaria capacità di superare le avversità. Nato nel 1966, avrebbe compiuto 60 anni quest’anno. La sua carriera è iniziata nelle piste di Formula 1, ma è diventato celebre anche per le sue imprese nel mondo paralimpico, vincendo medaglie d’oro con la handbike. La sua morte ha suscitato molta attenzione e cordoglio in Italia.

PADOVA - Ci ha lasciato il primo maggio, non una data qualsiasi. Nell’anno in cui avrebbe festeggiato le sessanta candeline. Alex Zanardi era nato a Bologna il 23 ottobre del 1966 ed è passato all’altra vita il giorno dei lavoratori che si era già presa l’esistenza di Ayrton Senna nel 1994, sulla vicina pista di Imola. Alex era una delle eccellenze della Motor Valley: aveva visto la luce nel capoluogo lombardo, prima di trasferirsi da bambino a Castel Maggiore. Molti che respirano quest’aria hanno la passione per la velocità. Per i motori e la competizione. E Alessandro era il tipico esempio: amava lo sport e le sfide di ogni tipo. Più erano impossibili, più si faceva largo.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Alex Zanardi, addio al supereroe che sapeva rinascere: dalle piste di Formula 1 all?oro paralimpico di handbike

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